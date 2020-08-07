AFP: правящая партия Шри-Ланки побеждает на парламентских выборах

ТАСС, 7 августа. Партия премьер-министра Шри-Ланки Махинды Раджапаксы "Народный фронт Шри-Ланки" одержала победу на парламентских выборах, которые состоялись 5 августа. Об этом в пятницу сообщило агентство France Presse со ссылкой на результаты волеизъявления.

По данным AFP, партии премьера, брата президента страны Готабаи Раджапаксы, удалось получить в законодательном органе 146 мест из 225, а его союзникам - еще по меньшей мере пять мандатов. В совокупности ими были набраны две трети мест, которые необходимы для получения возможности изменять положения конституции и отстранять главу государства от должности.

В среду интернет-издание Ada Derana со ссылкой на источники в Избиркоме проинформировало, что более 70% из порядка 16 млн избирателей приняли участие в голосовании.

В парламенте Шри-Ланки 225 депутатов, избираемых всеобщим голосованием на пятилетний срок. Из них 196 избираются по многомандатной системе по 22 избирательным округам (160 депутатов) и девяти провинциям страны (36 депутатов). Еще 29 депутатов попадают в парламент по национальным партийным спискам пропорционально общему распределению голосов между партиями.