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Трамп подписал исполнительный указ о мерах против WeChat

Документ вводит запрет на проведение с китайским интернет-гигантом Tencent и его дочерними компаниями сделок, касающихся этой соцсети

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал в четверг исполнительный указ, запрещающий проведение с китайским интернет-гигантом Tencent и его дочерними компаниями сделок, касающихся социальной сети WeChat, которой он владеет. Текст документа распространила пресс-служба Белого дома.

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Запрет вступает в силу через 45 дней после публикации указа. Под него подпадают "любые сделки, касающиеся WeChat , <...> с Tencent Holdings или его дочерними компаниями".

"Соединенные Штаты должны предпринять агрессивные действия против владельцев WeChat с целью защиты нашей национальной безопасности", - говорится в указе Трампа.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Трамп подписал исполнительный указ о мерах против TikTok
Документ вводит запрет на проведение любых сделок с владельцем приложения - компанией ByteDance - и ее дочерними предприятиями
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