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Вьетнам выразил протест КНР из-за военных маневров в Южно-Китайском море

Официальный представитель МИД республики назвала эти действия "недопустимыми"

ХАНОЙ, 7 августа. /ТАСС/. Вьетнам протестует против проведения Китаем маневров с участием военных кораблей и боевой авиации в районе спорного архипелага Спратли в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом говорится в заявлении директора департамента информации и печати МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Ле Тхи Тху Ханг, опубликованном в пятницу центральной газетой Nhan Dan.

Комментируя сообщения китайских СМИ о том, что 2 и 4 августа корабли ВМС КНР и военная авиация провели маневры в акватории Спратли, официальный представитель внешнеполитического ведомства СРВ назвала эти действия "недопустимыми". "Вьетнам решительно протестует против этих маневров. Такие действия не способствуют поддержанию мира, стабильности и безопасности в Восточном (Южно-Китайском) море", - заявила Ле Тхи Тху Ханг.

Она напомнила, что архипелаг Спратли и расположенные по соседству с ним Парасельские острова являются неотъемлемой частью Вьетнама.

Архипелаг Спратли и Парасельские острова уже много лет остаются причиной напряженности в ЮКМ. Основными фигурантами спора о принадлежности этих территорий выступают Вьетнам и Китай. Кроме них, о частичных или полных претензиях на острова также заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины. Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья, разработку которых стремится начать каждый из участников спора.

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