CNN: ливанские власти были в курсе хранения селитры в порту Бейрута

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Министерства транспорта и юстиции Ливана, а также другие ведомства страны были поставлены в известность о длительном хранении в порту Бейрута груза аммиачной селитры. С таким утверждением выступила в четверг американская телекомпания CNN , ссылающаяся на оказавшиеся в ее распоряжении документы.

Речь идет о переписке по электронной почте и судебных материалах. Телекомпания при этом акцентирует внимание на распространенном в среду заявлении ливанской адвокатской фирмы Baroudi & Associates, представляющей интересы экипажа судна Rhosus, которое доставило в Бейрут аммиачную селитру. Юристы проинформировали, что еще в июле 2014 года направляли письма в администрацию порта и Минтранс Ливана, "предупреждая об опасности находящегося на судне вещества".

Как отмечает телекомпания, адвокатская фирма в том же месяце получила письмо генерального директора сухопутного и морского транспорта о том, что он направил в Минюст официальный запрос о принятии необходимых мер "для предотвращения затопления судна и вредного воздействия его груза на порт". "Он (генеральный директор - прим. ТАСС) также сказал нам, что направил командованию ВМС письмо с тем, чтобы оно предприняло необходимые шаги по ремонту судна и предотвращению его затопления", - цитирует CNN выдержки из заявления Baroudi & Associates.

Телекомпания обратилась за комментариями в министерства юстиции и транспорта Ливана, а также в администрацию порта, но ответов не получила.

Министр внутренних дел Мухаммед Фахми сообщил в четверг телеканалу Al Hadath о намерении уйти в отставку, если в ходе расследования обстоятельств ЧП в Бейруте не будут найдены виновные.