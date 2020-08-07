СМИ: шесть советников президента Южной Кореи объявили о планах уйти в отставку

ТАСС, 7 августа. Глава канцелярии президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, а также пять советников руководителя государства заявили о желании покинуть свои должности. Об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap со ссылкой на источник из числа официальных лиц.

В число чиновников, решивших подать в отставку, помимо руководителя президентского аппарата, вошли советники по государственной и гражданской политике, связям с общественностью, кадровой политике, а также по вопросам гражданского общества.

Как уточнил собеседник агентства, данное решение было принято после всестороннего рассмотрения некой ситуации, "за которую чиновники выразили готовность нести ответственность". При этом источник не уточнил, о чем именно идет речь.

Агентство указывает, что за президентом остается право окончательного решения о принятии отставки членов своей администрации.