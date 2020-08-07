Байден извинился за свои высказывания об однородности афроамериканского сообщества

ТАСС, 7 августа. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, наиболее вероятный кандидат на пост главы государства от демократов на предстоящих в ноябре выборах, извинился в четверг за свои высказывания об однородности афроамериканского сообщества.

Ранее политик, беседуя с журналистами в онлайн-формате, заявил, что "в отличие от большинства афроамериканцев жители США с латиноамериканскими корнями представляют собой более разнообразное сообщество с абсолютно разными взглядами на самые различные темы".

"Сегодня я допустил ряд высказываний о разнообразии афроамериканцев и латиноамериканцев, которые я хотел бы прояснить. Я ни в коем случае не хотел сказать, что афроамериканское сообщество является неким монолитом - это не так", - отметил Байден в своем Twitter. Он также добавил, что "всегда будет прислушиваться к афроамериканцам" и "никогда не прекратит бороться" за них.

Президент США Дональд Трамп, соперником которого, как ожидается, станет Байден на президентских выборах 3 ноября, прокомментировал сложившуюся ситуацию. "Это заявление Байдена оскорбляет темнокожих", - указал глава Белого дома в ходе общения с журналистами. Его комментарий приводит телекомпания ABC.

Это уже не первый случай в ходе нынешней избирательной кампании, когда Байден попадает под шквал критики из-за высказываний про афроамериканцев. Ранее негодование общественности вызвали его адресованные афроамериканскому сообществу слова: "Если вы не голосуете за меня, то вы не темнокожий". Некоторые избиратели сочли данную фразу проявлением расизма.