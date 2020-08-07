ЦИК Белоруссии назвал преступным создание платформы для электронного подсчета голосов

"Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки", - отметила глава белорусского ЦИК в своем видеообращении, размещенном на сайте комиссии.

Граждане Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости выберут президента страны. На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Чтобы выборы состоялись необходимо, чтобы в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования. Президент считается избранным, если за него отдали голоса более половины граждан, принявших участие в голосовании.