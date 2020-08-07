Британский министр финансов считает возможным заключение торговой сделки с ЕС в сентябре

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Торговое соглашение между Великобританией и Евросоюзом по итогам Brexit все еще может быть достигнуто в сентябре. Об этом в эфире телеканала Sky News заявил в пятницу министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак.

"Что касается Brexit, <...> мы остаемся уверены в том, что сделку удастся заключить в сентябре", - сказал он.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказывал надежду, что проект будущего соглашения будет готов до конца июля, однако этого не произошло. Начало очередного полноформатного раунда переговоров по сделке намечено на 17 августа.