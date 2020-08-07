Глава ЦИК Белоруссии считает вредным призыв Тихановской голосовать в конце дня выборов

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что призыв кандидата в президенты республики Светланы Тихановской к избирателям голосовать на выборах главы государства 9 августа в конце дня препятствует свободному волеизъявлению. С таким мнением Ермошина выступила в своем видеообращении, размещенном на сайте ЦИК.

"От кандидата в президенты Тихановской вы (избиратели - прим. ТАСС) получили вредный совет о том, когда голосовать. Вам рекомендуется прийти просто в основной день (голосования - прим. ТАСС) - 9 августа, что абсолютно нормально. Но прийти именно в конце дня голосования, то есть образовать скопление избирателей по месту работы участковой избирательной комиссии", - отметила Ермошина.

"Это совет не просто вредный, это совет, который будет препятствовать вашему голосованию", - подчеркнула глава ЦИК. Она пояснила, что в конце дня 9 августа избирательные комиссии будут работать в усеченном составе, потому что часть членов комиссий поедет с переносными ящиками для голосования на дому. "Если будет большое скопление людей, участковым комиссиям рекомендовано установить пропускной режим, то есть пропускать в помещение комиссии избирателей не больше, чем будет членов участковой комиссии находиться на выдаче избирательных бюллетеней", - заявила глава белорусского ЦИК.

Граждане Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости выберут президента страны. На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Чтобы выборы состоялись, необходимо, чтобы в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования. Президент считается избранным, если за него отдали голоса более половины граждан, принявших участие в голосовании.