МИД КНР призвал США прекратить давить на зарубежные компании под предлогом нацбезопасности

ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Правительство США должно прекратить оказывать давление на иностранные компании под предлогом обеспечения национальной безопасности. Так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в пятницу на регулярном брифинге прокомментировал исполнительные указы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о запрете сделок с китайскими компаниями ByteDance и Tencent.

"США часто под предлогом национальной безопасности используют государственную власть для оказания давления на иностранные компании. Это пример гегемонии. Китай решительно выступает против этого", - сказал он. "Соединенные Штаты пожнут горькие плоды за такие действия", - добавил дипломат.

"Мы призываем США прислушаться к разумным голосам, которые раздаются как внутри страны, так и вне ее, и скорректировать свои неправильные действия. Китай будет решительно отстаивать законные права и интересы китайских предприятий", - подчеркнул Ван Вэньбинь.

Как отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства, китайские компании соблюдали американское законодательство и не нарушали регулирующие их деятельность правовые акты Соединенных Штатов. По его словам, Вашингтон ради достижения своих политических целей принес в жертву интересы пользователей внутри страны, а также правила рыночной экономики. "Они потеряют какие-либо моральные права, навредят своему образу и столкнутся с дефицитом доверия", - отметил он.

"Мы призываем США исправить ошибки, прекратить политизировать экономические проблемы и перестать оказывать давление на определенные компании, чтобы создать для бизнеса открытую, справедливую среду без дискриминации", - резюмировал дипломат.

Указы Трампа

Американский лидер подписал в четверг два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с ByteDance и ее дочерними предприятиями, а также сделок, касающихся социальной сети WeChat, с ее владельцем - китайским интернет-гигантом Tencent - и его "дочками". Запреты в обоих случаях вступают в силу через 45 дней после публикации указов, то есть в конце сентября.

3 августа Трамп заявил, что Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по приобретению TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети на американской территории будет запрещена. 31 июля президент сказал, что планирует запретить TikTok в США. До этого агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что Трамп собирается вынудить ByteDance отказаться от доли в американском подразделении TikTok, чтобы компания не могла контролировать работу приложения в стране. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.