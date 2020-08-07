Прокуратура Белоруссии заявила о незаконности альтернативного подсчета голосов на выборах

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии предупредила о незаконности проведения опросов и социологических исследований без аккредитации в период голосования на выборах президента Белоруссии.

"Исключительное право организации опросов общественного мнения и социологических исследований, аккредитации юридических лиц для их проведения предоставлено Комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси", - подчеркивается в заявлении Генпрокуратуры, распространенном в пятницу.

В то же время, отмечает Генпрокуратура, в настоящее время в интернете "активно действуют онлайн-платформы "Голос", Zubr.in, на которых граждан настойчиво призывают фотографировать избирательные бюллетени на участках для голосования по выборам президента, отправлять фото в адрес указанных онлайн-платформ, а также участвовать в альтернативном подсчете голосов избирателей".

В связи с этим ведомство предупреждает, что организаторы данных онлайн-платформ не имеют аккредитации, а в случае установления фактов проведения альтернативных опросов физическими или юридическими лицами имеются основания для привлечения их к административной ответственности.

Граждане Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости выберут президента страны. На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.