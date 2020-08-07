МИД Китая выразил протест США в связи с планами поставить беспилотники Тайваню

ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Китая выразило протест США в связи с одобрением властями сделки о поставке Тайваню разведывательных средневысотных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) большой дальности SeaGuardian для наблюдения за морской поверхностью. Об этом в пятницу на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Поставки США вооружений на Тайвань является серьезным нарушением принципа одного Китая и трех китайско-американских совместных коммюнике", - указал он. "Китай выражает в связи с этим решительный протест. Проблема Тайваня затрагивает вопрос территориальной целостности Китая, и КНР будет решительно защищать свои интересы в этой сфере. Надеемся, что США осознают пагубные последствия поставок вооружений Тайваню", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что Вашингтону необходимо прекратить поставки оружия на Тайвань и разорвать политические контакты с островом для предотвращения дальнейшего ухудшения китайско-американских отношений.

В пятницу агентство Reuters сообщило, что США готовятся поставить Тайваню по меньшей мере четыре разведывательных средневысотных БПЛА большой дальности SeaGuardian для наблюдения за морской поверхностью. По его данным, Госдепартамент США уже одобрил сделку. В настоящее время Вашингтон и Тайбэй ведут переговоры о номенклатуре вооружений для их оснащения.

Беспилотники SeaGuardian - одна из версий американского многоцелевого комплекса Predator, они способны находиться в воздухе 48 часов и совершать полеты на дальность более 11 тыс. км. Разведывательные БПЛА, находящиеся на вооружении ВВС Тайваня, имеют дальность около 200 км.

Проблема Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики.

Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая. МИД КНР ранее заявлял, что выступает против любых поставок американских вооружений и военной техники Тайбэю.