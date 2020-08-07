Лукашенко назвал пандемию коронавируса политической и экономической войной

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Пандемия в мире является не просто распространением какой-то болезни, а политической и экономической войной. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с работниками здравоохранения.

"Пандемия - это не просто болезнь. Это политическая и, как уже сегодня видим, экономическая, даже не противостояние, а война", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, к сожалению, в мире так и не появились готовые рецепты, позволяющие излечить заболевание. "Но вместе мы справились, вопреки всем критикам и недоброжелателям, - сказал президент. - Их было много, остается много и будет немало". По его словам, все государства пытаются "использовать эту болезнь, чтобы подняться, возвыситься и опустить других, если это у них получится".

В Белоруссии карантин не вводили, число выявленных случаев коронавируса в стране с населением 9,5 млн составляет более 68 тыс. В условиях пандемии местные власти не стали вводить карантин, в стране проводятся массовые мероприятия, сейчас проходит кампания по выборам президента, которые назначены на 9 августа. В начале июля Лукашенко заявлял, что Белоруссия победила коронавирусную инфекцию, во время борьбы с COVID-19 республика продемонстрировала "политическое здравомыслие и народную мудрость".