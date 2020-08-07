Украина рассчитывает в ближайшее время согласовать новый список для обмена с Донбассом

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Украина рассчитывает, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласует на ближайших заседаниях новый список удерживаемых лиц для их взаимного с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) освобождения. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы надеемся, что на ближайших заседаниях трехсторонней контактной группы будет окончательно согласован список для обмена [с ДНР и ЛНР]", - процитировала в пятницу пресс-служба офиса Зеленского Ермака. Он выразил надежду, что о конкретных датах обмена станет известно через несколько недель.

В декабре 2019 года состоялся первый за два последних года большой обмен пленными между Донбассом и Украиной. ДНР и ЛНР передали 76 человек, а Киев вернул 124 человека. В апреле нынешнего года произошел еще один обмен, в ходе которого Киев передал 14 человек и получил 20.

Однако в результате этих двух обменов задача обменять "всех на всех", которая была поставлена на саммите "нормандской четверки" в декабре 2019 года, все еще не решена.