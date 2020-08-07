Бельгия отказалась выдать Испании бывшего члена кабмина Каталонии

БРЮССЕЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Бельгийский суд отказал в пятницу Испании в выдаче бывшего советника департамента культуры при правительстве Каталонии Льюиса Пуча, который бежал из страны в разгар сепаратистского кризиса в 2017 году. Об этом сообщила прокуратура королевства.

"Суд постановил отклонить иск об экстрадиции", - говорится в заявлении прокуратуры. Верховный суд Испании добивается экстрадиции политика по формальному обвинению в растрате. Это первое решение бельгийских судебных властей, которое принято в отношении каталонских политиков, бежавших из Испании. Среди них фигурирует и бывший глава правительства региона Карлес Пучдемон, экстрадиции которого также добивается Испания.

В октябре прошлого года Верховный суд пиренейского королевства вынес вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали ранее никогда не применявшуюся 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона.

Правительство Каталонии в разгар кризиса возглавлял Пучдемон. Он и еще несколько его соратников успели бежать из Испании.