Израильские военные сообщили о перехвате беспилотника в районе границы с Ливаном

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 августа. /ТАСС/. Армия Израиля сбила в ночь на пятницу беспилотник, залетевший на израильскую территорию у горы Хермон в районе границы с Ливаном. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ночью военнослужащие засекли беспилотник, который проник в воздушное пространство Израиля в районе горы Хермон с израильской стороны "голубой линии" (границы с Ливаном - прим. ТАСС). Войска вели мониторинг аппарата и сбили его", - говорится в сообщении.

Военные добавили, что "Армия обороны Израиля находится в состоянии повышенной готовности на северных границах и не потерпит никаких нарушений суверенитета Израиля".

Утром в пятницу армейская пресс-служба сообщила о срабатывании сигналов ПВО в районе Западной Галилеи близ границы с Ливаном. Позже военные признали тревогу ложной и указали, что она была вызвана "ошибочным подозрением на проникновение беспилотного летательного аппарата" в воздушное пространство еврейского государства с ливанской территории.