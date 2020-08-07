ЕС назвал неприемлемыми аресты перед выборами в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. ЕС назвал неприемлемыми ограничения свободы слова и аресты протестующих и активистов в преддверии президентских выборов в Белоруссии 9 августа и призвал к немедленному освобождению всех задержанных. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля.

"В ходе предвыборной кампании белорусский народ продемонстрировал беспрецедентную политическую мобилизацию в поддержку свободных выборов и демократии. Мирная мобилизация населения была встречена новыми неприемлемыми ограничениями свободы прессы и собраний, а также арестами мирных протестующих, местных наблюдателей, журналистов и активистов", - заявил он. Боррель призвал "немедленно освободить всех активистов, защитников прав человека, блогеров и журналистов, задержанных по политическим мотивам".

"Суверенитет и независимость страны могут быть усилены только путем проведения мирных, свободных и честных выборов. Страны ЕС призывают власти Белоруссии обеспечить соблюдение фундаментальных свобод мирных собраний и самовыражения в соответствии с международными обязательствами Белоруссии", - говорится в заявлении. ЕС также призвал Минск гарантировать соблюдение прав всех кандидатов в президенты, отказаться от использования силы против манифестантов.

Боррель подчеркнул, что ЕС готов к развитию сотрудничества с народом Белоруссии. "Мы поддерживаем независимость и суверенитет Белоруссии, однако принципы прав человека и демократии будут оставаться определяющими при формировании политики ЕС в отношении этой страны", - заключил глава европейской внешнеполитической службы.

Его заявление было распространено одновременно с совместным заявлением глав МИД Франции, ФРГ и Польши с призывом к Минску освободить всех задержанных и обеспечить честные выборы.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. На данный пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.