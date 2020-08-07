Китай рассчитывает на встречные шаги США ради реализации торговой сделки

ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Китай рассчитывает на встречные шаги и конструктивные меры властей Соединенных Штатов ради выполнения взаимных обязательств по первой фазе двусторонней торговой сделки. Об этом заявил член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в опубликованной в пятницу статье, посвященной перспективам развития отношений между Пекином и Вашингтоном.

"Мы надеемся на усиление взаимодействия с США, на то, что Вашингтон создаст благоприятные условия для выполнения договоренностей по первой фазе торговой сделки", - приводит его слова сайт МИД КНР.

Ян Цзечи подчеркнул, что Белый дом должен прекратить оказывать давление на китайские компании, перестать использовать однобокие меры, наносящие урон равноправным, справедливым и взаимовыгодным двусторонним отношениям. "Нам следует расширить сотрудничество в области энергетики, в правоохранительной сфере, в борьбе с наркоторговлей, укрепить связи при взаимодействии на уровне региональных администраций, нужно наращивать и межличностные контакты", - отметил он.

Член Политбюро напомнил, что для выстраивания нормальных отношений с Пекином американская сторона должна воздержаться от вмешательства в дела Тайваня, Гонконга, Тибета и Синьцзяна. Ян Цзечи уточнил, что любые попытки ущемить национальные интересы Китая повлекут за собой жесткие ответные действия.

Он также добавил, что правительство КНР заинтересовано в сохранении контактов по вопросам, касающимся ситуации на Корейском полуострове, в Афганистане, на Ближнем Востоке, по проблемам сетевой безопасности, климатических изменений и здравоохранения.

Церемония заключения договоренностей по первой фазе торговой сделки между двумя странами состоялась 15 января в Вашингтоне, подписи под документом поставили Трамп и Лю Хэ. КНР согласилась увеличить закупку американской продукции на 76,7 млрд и 123,3 млрд долларов в течение первого и второго года действия соглашения. Речь идет как о сельскохозяйственных, так и о прочих товарах. Вашингтон рассчитывает, что таким образом ему удастся существенно сократить торговый дефицит.