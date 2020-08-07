Лукашенко и Путин договорились найти виновных в ситуации с задержанием россиян

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились тщательно разобраться во всех обстоятельствах задержания на территории Белоруссии 33 российских граждан. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента по итогам состоявшегося в пятницу телефонного разговора двух лидеров.

"Одной из главных тем разговора стало задержание 33 российских граждан на территории Беларуси, - говоится в сообщении. - В этой связи было подчеркнуто стремление вместе самым серьезным образом разобраться в данной ситуации. Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности".

В сообщении отмечается, что стороны "также предметно обсудили ход избирательной кампании" в Белоруссии. "Владимир Путин, в частности, отметил важность дальнейшего развития братских белорусско-российских отношений и необходимости противостоять негативным тенденциям и действиям третьих сил, которые могут привести к их ухудшению", - уточнили в пресс-службе.

Как отмечается в сообщении, телефонный разговор состоялся по инициативе российского лидера.

Кроме того, президенты Белоруссии и России обсудили борьбу с пандемией коронавируса, а также создание вакцины. "Помимо двусторонней повестки, значительная часть беседы касалась актуальных вопросов противодействия пандемии COVID-19 в двух странах, выработки вакцины для борьбы с этой инфекцией", - говорится в сообщении.