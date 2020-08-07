Украинская оппозиция обвинила власть в попытке "рейдерского захвата" новостного телеканала

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) обвинила команду президента Украины Владимира Зеленского в попытке "рейдерского захвата" новостного телеканала "112 Украина", принадлежащего депутату Рады от ОПЗЖ, и призвала главу государства уйти в отставку.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" расценивает травлю в отношении канала "112 Украина" и попытку его рейдерского захвата как важнейший элемент кампании по борьбе со свободой слова, развернутой [президентом Владимиром] Зеленским и его командой. Подчеркиваем, что за совершение таких преступных действий Зеленский и его команда должны уйти в отставку, а непосредственные исполнители - понести уголовную ответственность", - говорится в заявлении ОПЗЖ, опубликованном в пятницу на сайте партии.

ОПЗЖ напоминает, что Служба безопасности Украины (СБУ) и Офис генерального прокурора страны попытались наложить арест на корпоративные права собственника телеканала "112 Украина" и передать его в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Партия заявляет, что действия СБУ и Офиса генпрокурора являются противоправными и содержат признаки таких уголовных преступлений, как злоупотребление властью и служебным положением, превышение полномочий работником правоохранительного органа, служебный подлог, злоупотребление влиянием. ОПЗЖ называет справедливым и обоснованным решение Шевченковского райсуда города Киева, который отказал СБУ и Офису генпрокурора в аресте корпоративных прав телеканала.

"Попытка рейдерского захвата телеканала "112 Украина", которая была осуществлена Службой безопасности Украины и Офисом генерального прокурора по указанию президента Украины Владимира Зеленского, свидетельствует о том, что власть готова на любые, самые незаконные и циничные шаги, чтобы ограничить свободу слова, расправиться с инакомыслием, обеспечить свою информационную монополию в преддверии выборов", - говорится в заявлении ОПЗЖ. Партия обвинила украинскую власть в политически мотивированном преследовании собственника телеканала, члена политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" депутата Верховной рады Тараса Козака, в отношении которого на Украине было открыто несколько уголовных дел. ОПЗЖ отмечает, что в адрес журналистов "112 Украина" поступают угрозы, они становятся объектами нападений, а год назад здание этого телеканала было обстреляно из гранатомета и виновные в этом не были найдены правоохранительными органами.

"Все это позволяет говорить о системной кампании давления, конечными целями которой являются рейдерский захват данного канала и установление политической цензуры в стране в целом", - говорится в заявлении ОПЗЖ.