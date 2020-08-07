Эрдоган заявил о возобновлении Турцией геолого-разведочного бурения в Средиземном море

АНКАРА, 7 августа. /ТАСС/. Турецкое буровое судно "Барбарос Хайреттин" возобновило геолого-разведочное бурение в Средиземном море. Об этом заявил в пятницу журналистам в Стамбуле президент республики Тайип Эрдоган.

"Мы снова приступили к геолого-разведочному бурению в Восточном Средиземноморье. Мы вновь отправили [судно] "Барбарос Хайреттин" выполнять поставленную задачу", - подчеркнул турецкий лидер, не пояснив, в каком конкретно районе были возобновлены работы.

По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, в конце июля Эрдоган выступил с предложением приостановить геолого-разведочные работы в Средиземном море для обсуждения с Грецией возникшей напряженности вокруг острова Кастелоризо.