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Взрыв в порту Бейрута

ЕС направил в Ливан 300 спасателей с техникой в связи со взрывом в Бейруте

Еврокомиссия также выделила Ливану €33 млн экстренной помощи

БРЮССЕЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 300 спасателей из государств ЕС уже прибыли с техникой в Бейрут для оказания помощи в ликвидации последствий взрыва в морском порту города. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

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"300 спасателей из стран Евросоюза с техникой прибыли в Бейрут, ЕС также направил [в Ливан] экстренные поставки медицинских средств", - сказал он. Мамер также отметил, что Еврокомиссия уже выделила Ливану €33 млн экстренной помощи.

Кроме того, ЕК призвала страны сообщества выделять дополнительные средства Ливану, распределение которых готов координировать Брюссель.

Мощный взрыв на складе в порту прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Теги
ЛиванВзрыв в порту Бейрута
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