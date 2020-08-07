Тихановская сожалеет о своем выдвижении на пост президента Белоруссии

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская полагает, что ее решение о выдвижении своей кандидатуры на президентский пост могло быть глупостью. Об этом она заявила в интервью порталу tut.by , опубликованном в пятницу. Решение баллотироваться в президенты она приняла после того, как ЦИК Белоруссии отказался регистрировать инициативную группу ее мужа - блогера Сергея Тихановского.

"Ну и что, пришла я домой, и так мне обидно стало, что труд его (мужа - прим. ТАСС) зря пропадет, что взяла и приняла такое решение (о регистрации кандидатом на пост главы страны - прим. ТАСС). - И даже сомнений не было. Конечно, если бы я знала, как потом будет тяжело и как все далеко зайдет, то я бы сто раз подумала. Вот, думаю, что это тогда было - подвиг или глупость? Наверное, все-таки глупость".

Тихановская также добавила, что уже после регистрации не раз думала отказаться от участия в выборах, однако ее помощники убеждали ее не делать этого.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. На данный пост, помимо Светланы Тихановской, претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Тихановская решила участвовать в выборах после того, как ЦИК отказался зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского. 29 мая в Гродно по время предвыборного пикета Тихановский был задержан милицией. Он и около десятка его сторонников обвиняются в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.