Тихановская заявила, что будет "рядом с народом" после голосования 9 августа

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после завершения голосования 9 августа намерена быть "рядом с народом", однако конкретных планов у нее пока нет. Об этом она заявила в интервью порталу tut.by , опубликованном в пятницу.

"Что буду делать, спрашиваете? - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. - Смотря как это произойдет, когда это будет. Может, к тому времени буду сидеть уже где-то на допросах. Как все эти пути развития событий предвидеть? Что мы будем делать? Мы будем рядом с народом. Где мы будем - это уже другой вопрос".

Оппозиция в Белоруссии ранее заявляла о намерении вести альтернативный подсчет голосов на выборах. В ЦИК республики указали на незаконность подобных действий. Правоохранительные органы также предупреждали о недопустимости несанкционированных массовых акций, которые могут угрожать общественному порядку.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. На данный пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.