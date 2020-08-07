В Грузии возложили ответственность за эскалацию конфликта в Южной Осетии на Саакашвили

ТБИЛИСИ, 7 августа. /ТАСС/. Вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский заявил, что международное сообщество пыталось разрешить конфликт в Южной Осетии мирным путем, однако тогдашний президент страны Михаил Саакашвили не последовал таким усилиям. Об этом Вольский сказал в пятницу, комментируя 12-ю годовщину начала боевых действий в Южной Осетии.

"Все мировое сообщество было подключено к разработке, финансированию и политической поддержке того проекта, который в конечном итоге должен был привести нас к политическому урегулированию конфликта (в Южной Осетии - прим. ТАСС). К сожалению, власти Саакашвили это не приняли к сведению и совершили множество не просто ошибок, а преступных ошибок. Сегодня мы пожинаем плоды этого", - сказал Вольский.

Заместитель председателя парламента в тоже самое время считает, что независимость Абхазии и Южной Осетии для центральных властей Грузии неприемлема, и Тбилиси должен усилить свои позиции в этом направлении. "Позиция Грузии должна не то, чтобы ослабеть, а усилиться, и я уверен, что в конечном итоге мы получим такой результат, при котором жители Цхинвальского региона (Южной Осетии) и Абхазии вместе с нами добьются определенных результатов для будущего поколения", - добавил он.

После вооруженного конфликта в августе 2008 года Абхазия и Южная Осетия объявили о независимости от Грузии. РФ признала их независимость и неоднократно заявляла, что это решение пересмотру не подлежит. По данным грузинской стороны, в результате вооруженного конфликта в 2008 году погибли 407 граждан республики, 169 из которых были военнослужащими, 14 - сотрудниками МВД, а 224 - гражданскими лицами. Пострадали и получили ранения более 1,7 тыс. человек.