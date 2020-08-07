Зеленский выступил против того, чтобы забрать Киево-Печерскую лавру у канонической УПЦ

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский признал законность принадлежности Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Ответ на соответствующую петицию, обращенную к главе государства, размещен в пятницу на официальном сайте офиса президента страны.

"Распоряжением кабинета министров Украины от 11 июля 2013 года <...> здания и сооружения по ул. Лаврской, 11 и по ул. Лаврской, 15 в Киеве, согласно определенному перечню, переданы в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви", - говорится в ответе Зеленского на петицию.

Электронная петиция с просьбой оставить Киево-Печерскую лавру в пользовании УПЦ была размещена на официальном сайте главы государства 27 апреля и 20 июля набрала 25 тыс. подписей, что достаточно для рассмотрения ее президентом. Обращение верующих УПЦ к Зеленскому было ответом на петицию сторонников неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), которые потребовали передать лавру этой структуре и разорвать договор, согласно которому старейший на Украине монастырь был передан канонической УПЦ.

В конце мая стало известно, что Зеленский переадресовал петицию сторонников ПЦУ правительству. В ответе офиса президента Украины на петицию говорилось, что, согласно законам страны, вопрос об управлении объектами государственной собственности, к числу которых относится Киево-Печерская лавра, а также о передаче их в управление другим субъектам находится в компетенции кабмина.

Киево-Печерская лавра

Киево-Печерская лавра является одним из старейших монастырей на территории Украины. Основанная в 1051 году монахом Антонием, она в 1582 году получила ставропигию и напрямую подчинялась Константинопольскому патриарху. В 1688 году монастырь получил статус лавры и был подчинен патриарху Московскому. В 1786 году лавра была подчинена Киевскому митрополиту.

В советское время монастырь прекратил существование, на его территории действовал Киево-Печерский историко-культурный заповедник. В 1992 году указом президента Леонида Кравчука большая часть комплекса лавры была передана в управление УПЦ. Когда в том же году появилась раскольническая церковь во главе с митрополитом Филаретом (так называемая Украинская православная церковь Киевского патриархата - прим. ТАСС), Печерская лавра была оставлена за канонической УПЦ, Владимирский собор и Андреевскую церковь передали Филарету, собор святой Софии не должен был принадлежать ни одной из конфессий.

В 2013 году распоряжением правительства за УПЦ закрепили право на использование 79 зданий и сооружений на территории комплекса. Сейчас УПЦ пользуется нижней частью лавры, верхняя находится в ведении музейного комплекса. На сегодняшний день УПЦ имеет действующий договор на аренду на 50 лет.

Церковный раскол на Украине

Экс-президент Украины Петр Порошенко с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигал идею создания в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании ПЦУ. 6 января 2019 года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии. УПЦ, а также Русская православная церковь считают и томос об автокефалии, и "объединительный собор" в Киеве канонически ничтожными.

После получения томоса об автокефалии ПЦУ неоднократно предъявляла претензии на Киево-Печерскую лавру.