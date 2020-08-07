Глава Минобороны Украины считает, что Донбасс начал "чувствовать конец войны"

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Перемирие, действующее в Донбассе, соблюдается и способствует возрождению нормальной жизни населения региона. Об этом в пятницу заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Почти за две недели перемирия армия и жители Донбасса начали чувствовать конец войны, а жизнь в регионе начала возрождаться", - процитировали в пятницу в пресс-службе офиса президента Украины слова министра обороны страны Андрея Тарана.

Таран подчеркнул, что нынешнее устойчивое соблюдение режима прекращения огня дает надежду на мир, закрепление которого должно происходить на политическом уровне. "Все хотят мира на этой земле. То, что происходит сейчас, дает надежду, дает людям надежду, что мы когда-то наконец это решим. Бесспорно, сейчас это решает не армия. Этот вопрос должны решать политическим путем", - отметил министр.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, слова которого также привели в пресс-службе офиса главы государства, режим "тишины" на востоке страны сохраняется. "Все под контролем", - заверил он. В свою очередь главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак отметил, что обстрелов на линии соприкосновения с начала перемирия не фиксируется, были замечены лишь единичные выстрелы. "Они не прицельные, они не долетают до наших позиций", - уточнил он.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля согласовала введение с 27 июля дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых видов летательных аппаратов, применение огня, включая снайперский, а также на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.