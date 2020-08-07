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Гендиректор Deutsche Welle направил письмо послу Белоруссии в ФРГ из-за ареста журналиста

Ранее суд приговорил Александра Буракова к 10 суткам административного ареста по статье о мелком хулиганстве

БЕРЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Deutsche Welle (DW) Петер Лимбург направил письмо послу Белоруссии в ФРГ Денису Сидоренко, в котором выразил протест против приговора об аресте журналиста Александра Буракова, сотрудничающего с DW. Об этом сообщила в пятницу русскоязычная версия сайта германской медиакомпании.

"Изложенные причины его задержания, а также его осуждение могут быть истолкованы только как надуманный предлог для предотвращения критической и независимой журналистики за несколько дней до президентских выборов в Белоруссии", - приводятся выдержки из письма. Гендиректор назвал случившееся "очевидным актом государственного произвола". Он призвал белорусские власти прояснить обстоятельства процесса над журналистом.

Суд в Могилеве в пятницу приговорил Буракова к 10 суткам административного ареста по статье о мелком хулиганстве, пишет DW. Он был задержан 5 августа. Как утверждает медиакомпания, его "остановил патруль ГАИ, сославшись на то, что его машина числится в угоне".

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