ЕС сократил список для открытия внешних границ до 10 стран

БРЮССЕЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Совет ЕС сократил с 11 до 10 список иностранных государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы, исключив из него Марокко. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Совета ЕС. Действие новой редакции списка вступает в силу с 8 августа.

"На основании критериев и условий, установленных в рекомендациях [Совета ЕС], с 8 августа страны - члены [Евросоюза] могут поэтапно отменять ограничения на пересечение внешних границ для резидентов следующих государств: Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Руанды, Грузии, Уругвая", - говорится в заявлении.