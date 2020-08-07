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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

Тихановская заявила, что не намерена призывать сторонников к уличным акциям

Кандидат в президенты Белоруссии добавила, что приветствует "пробуждение" своих сограждан перед выборами

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в преддверии выборов заявила, что не намерена призывать сторонников к уличным акциям.

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"Власти не понимают, что такое мирная акция, - сказала она в пятницу в интервью AFP, отвечая на соответствующий вопрос. - Каждый белорус должен сам сделать выбор". По ее мнению, уличные акции будут пресекаться, как это уже было раньше.

Тихановская добавила, что приветствует "пробуждение" своих сограждан перед выборами, но также отметила, что, на ее взгляд, многие еще "не пробудились".

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. На данный пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

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БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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