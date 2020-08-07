Тихановская заявила, что не намерена призывать сторонников к уличным акциям

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в преддверии выборов заявила, что не намерена призывать сторонников к уличным акциям.

"Власти не понимают, что такое мирная акция, - сказала она в пятницу в интервью AFP, отвечая на соответствующий вопрос. - Каждый белорус должен сам сделать выбор". По ее мнению, уличные акции будут пресекаться, как это уже было раньше.

Тихановская добавила, что приветствует "пробуждение" своих сограждан перед выборами, но также отметила, что, на ее взгляд, многие еще "не пробудились".

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. На данный пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.