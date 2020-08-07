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Выборы президента США - 2020
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Американские спецслужбы считают, что Китай хочет не допустить переизбрания Трампа

Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/Stefani Reynolds / POOL
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Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/Stefani Reynolds / POOL

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Власти Китая хотят, чтобы американский президент Трамп не смог переизбраться на ноябрьских выборах в стране. Такая оценка содержится в обнародованном в пятницу письменном заявлении директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины.

"По нашим оценкам, Китай предпочтет, чтобы президент Трамп, которого Пекин считает непредсказуемым, не переизбрался. В преддверии [третьего] ноября 2020 года [когда пройдут всеобщие выборы в США] Китай расширяет свое влияние с целью сформировать политический климат в Соединенных Штатах, оказать давление на политических деятелей, чьи интересы, по его мнению, идут вразрез с интересами Китая, а также с целью противодействия критике в отношении Китая", - утверждает Эванина.

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