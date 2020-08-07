Зеленский верит, что саммит "четверки" в Берлине приблизит Украину к миру

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что ближайший саммит в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Берлине позволит зафиксировать успехи перемирия в Донбассе и согласовать дальнейшие шаги для достижения мира в регионе.

"Что дальше? А дальше - опять тяжелые переговоры... "Нормандия" - это начало свободы Донбасса. Следующая остановка - Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть кейс войны", - написал в пятницу Зеленский в Telegram-канале. "Мы сделаем все, чтобы так и было. И сделаем это прозрачно, открыто", - добавил он.

По словам президента, переговоры в "нормандском формате" дали огромный толчок для наработки "логистики мира", в то время как проходящие в Минске встречи контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе позволяют "обсуждать крайне непростые вопросы". "А 11 дней тишины доказывают, если все делать правильно и настойчиво, то шанс обязательно будет. Уже есть".

Глава государства добавил, что за два дня он проехал 100 км по линии разграничения в Донбассе. Он поделился впечатлениями о встрече с военными, один из которых признался, что непривычно слышать тишину. "Не один, не два дня тишины. <...> Нам удается выполнять свою часть сверхсложных договоренностей", - отметил Зеленский.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля согласовала введение с 27 июля дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых видов летательных аппаратов, применение огня, включая снайперский, а также на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.