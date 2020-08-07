В Конгресс США внесли законопроект об усилении роли Соединенных Штатов в ООН

ТАСС, 7 августа. Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас) внес в Конгресс законопроект, предполагающий усилении роли США в ООН для противодействия "злонамеренным субъектам". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба конгрессмена.

"Годами Коммунистическая партия Китая и другие злонамеренные акторы проникали в систему ООН для достижения своих целей. Данный законопроект позволит провести ключевые реформы для увеличения транспарентности и обеспечить, чтобы правительство США имело достаточно ресурсов и кадров для улучшения подотчетности в системе ООН. Очень важно, чтобы участие и лидерство США было достаточным для противодействия тем, кто пытается подорвать основополагающие идеалы ООН. Так мы сможем лучше совместно решать международные проблемы", - говорится в сообщении.

Законопроект "О транспарентности и подотчетности ООН" предполагает, что госсекретарь США должен докладывать о попытках стран совершать противозаконные действия в рамках системы ООН, а президент США сможет вносить такие страны в список "злонамеренных глобальных субъектов".

Законопроект предусматривает создание специального ведомства, которое будет "выступать за трудоустройство американских граждан во всех международных организациях, членом которых является США", а также поддерживать американцев при выдвижении на высокие должности в этих организациях.