В Минске задержали доверенное лицо Тихановской

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали Андрея Смоленчука, являющегося доверенным лицом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь кандидата Анна Красулина.

"Андрей Смоленчук задержан вместе со своей супругой Жанной Мякиш. Они находятся в Заводском РУВД [Минска]", - проинформировала Красулина.

Пресс-секретарь сказала, что задержание "может быть связано с тем, что штаб кандидата располагается в офисе, принадлежащем Смоленчуку". "Во-вторых, это может быть связано с тем, что в воскресенье 9 августа Смоленчук собирался наблюдать за голосованием на участках. Доверенное лицо не так просто выдворить с участка, как это сейчас происходит с независимыми наблюдателями", - сказала Красулина.

6 августа в милицию была доставлена Мария Мороз, также являющаяся доверенным лицом Тихановской. В милиции ее предупредили об ответственности за подготовку и проведение несанкционированных мероприятий.

Граждане Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости выберут президента. На данный пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.