Госдеп ведет СМС-рассылку с призывом сообщить о вмешательстве в выборы в США по всему миру

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Госдепартамент рассылает СМС с призывом за вознаграждение сообщить о лицах, якобы пытающихся вмешаться в американские выборы, по всему миру. Об этом ТАСС заявили в пятницу в ведомстве в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что подобные сообщения стали поступать россиянам.

"Программа Госдепартамента Rewards for Justice ("Вознаграждение за помощь правосудию" - прим. ТАСС) рекламирует [свое] предложение о вознаграждении посредством СМС и других инструментов и способов связи. В наших СМС содержатся ссылки на верифицированные аккаунты Rewards for Justice в социальных сетях, которые доступны на нескольких языках", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Это всемирная кампания на нескольких языках. Rewards for Justice использовала это и другие сообщения, чтобы информировать общественность о своих вознаграждениях и программе", - добавил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг назвала бесцеремонным вмешательством и гибридной атакой отправку россиянам на мобильные телефоны подобных сообщений. Как пояснила дипломат, в четверг утром многие россияне получили "удивительные сообщения" со следующим текстом: "Госдеп США предлагает до $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы в США. Если у вас есть информация, обращайтесь". Далее шла ссылка на сайт американской службы дипломатической безопасности.

В среду на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что власти США готовы выплатить вознаграждение в размере до $10 млн за информацию о лицах, пытающихся, по мнению Вашингтона, вмешаться в американские выборы. Он пояснил, что программа Rewards for Justice предлагает вознаграждение за информацию, "ведущую к установлению личности или местонахождения любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в американские выборы, участвуя в определенной преступной деятельности в киберпространстве".

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.