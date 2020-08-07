Контрразведка США утверждает, что Россия пытается "очернить" Байдена перед выборами

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Контрразведка США считает, что Россия пытается "очернить" бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в преддверии выборов главы государства, которые пройдут в Соединенных Штатах в ноябре. С таким утверждением выступил в пятницу директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина.

"По нашим оценкам, Россия использует спектр мер, чтобы в первую очередь очернить бывшего вице-президента Джозефа Байдена, которого она считает [представителем] антироссийского истеблишмента", - говорится в заявлении Эванины.

Он также утверждал, что некие "связанные с Кремлем" лица "также пытаются продвигать кандидатуру [действующего] президента [США Дональда] Трампа в соцсетях и на российском телевидении".

Ранее телекомпания CNN сообщила со ссылкой на источники, что американская разведка считает, что Россия якобы распространяет дезинформацию относительно бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который уже обеспечил свое выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента Соединенных Штатов.

Байден, согласно последним оценкам газеты The New York Times, заручился поддержкой 2 627 делегатов национального съезда Демократической партии, которые поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США. Чтобы стать кандидатом в первом туре голосования на съезде демократов, претенденту необходимо получить голоса 1 991 делегата. Байден преодолел эту отметку 5 июня. Национальный съезд демократов, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа, он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). Действующий американский лидер также уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.