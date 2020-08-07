Участники антиправительственных протестов в Болгарии вновь блокировали центр Софии

СОФИЯ, 7 августа. /ТАСС/. Участники антиправительственных протестов, которые 30-й день продолжаются в Болгарии, в пятницу вновь заблокировали центральную часть столицы.

Как сообщает корр. ТАСС, сотни граждан собрались на площади Независимости между зданиями правительства, Народного собрания (парламента) и администрации президента и объявили о намерении вновь блокировать ключевые перекрестки Софии, вернуть на них палаточные городки, которые минувшей ночью снесла полиция. По улицам города началось традиционное массовое шествие.

Аналогичные акции проходят в Варне, Пловдиве и других городах страны.

Протестующие требуют отставки правительства и главного прокурора Ивана Гешева. Кабмин, по их мнению, "погряз в коррупции" и за время своей работы не смог обеспечить благополучную жизнь граждан, в том числе достойную заработную плату. Гешева протестующие обвиняют в нападках на президента страны Румена Радева, организации показательных обысков и арестов.

Первая массовая акция протеста прошла в Болгарии 9 июля, когда у здания администрации президента в поддержку Радева собрались более тысячи человек, включая представителей различных политических партий и общественных организаций. С того дня митинги и шествия под лозунгом "Защитим демократию!" стали ежедневными, в них участвуют преимущественно молодые люди.