Южная Осетия требует допустить ее на международные площадки, чтоб показать факты геноцида

ЦХИНВАЛ, 7 августа. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что у республики есть достаточно доказательств для того, чтобы мировое сообщество признало геноцид осетин, и потребовал допустить югоосетинских представителей на международные площадки. Соответствующее заявление глава республики сделал в пятницу в ходе траурной акции в Цхинвале, посвященной годовщине вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии 2008 года.

"У Южной Осетии есть достаточно терпения, времени и достаточно фактов, чтобы мировое сообщество все-таки имело мужество признать геноцид осетин, признать уничтожение Грузией осетинского этноса", - заявил Бибилов. Он призвал мировое сообщество дать Южной Осетии право "выступить в ООН и других международных площадках, чтобы показать и рассказать правду".

Президент также призвал мировое сообщество к справедливости и наказанию виновных в многочисленных жертвах, которые понесла Южная Осетия с 1989 по 2008 годы. "Мы будем требовать, чтобы Грузия признала Южную Осетию, признала геноцид осетин и подписала меморандум о неприменении силы. Чтобы Грузия от соседа-агрессора перешла наконец к выстраиванию добрососедских отношений", - заключил он.

В республике 7-8 августа проходят траурные мероприятия, приуроченные к 12-й годовщине начала вооруженной агрессии Грузии. Более двух тысяч жителей Южной Осетии приняли участие в траурной акции "Страницы геноцида" в Цхинвале. Они зажгли свечи в память о павших.

"Двенадцать лет - не маленький срок. Это то время, когда мы живем мирной спокойной жизнью, когда наши дети не слышат взрывов, а родители не прячут их в подвалах. К этому дню Южная Осетия прошла долгий путь, десятилетия борьбы за самоопределение, за жизнь и право жить на исторической земле", - сказал президент республики Анатолий Бибилов на траурной акции. Он отметил, что югоосетинскому народу не дано право забывать свое трагическое прошлое, чтобы оно больше никогда не повторилось.

В ходе траурной акции около 600 фотографий погибших в ходе грузинской агрессии - мирных жителей, российских и югоосетинских солдат - были установлены на "Стене памяти", которая впервые была сооружена на Театральной площади - главной площади Цхинвал. Вдоль стены с фотографиями были выставлены постаменты в виде окровавленных каменных глыб, куда жители республик, общественные и политические деятели во главе с президентом поставили зажженные в память о павших свечи.

Как уточнили ТАСС организаторы мероприятий, в будущем году "Стену памяти" планируется расширить. "Это лишь мала часть фотографий людей - жертв грузинской агрессии, которые нам на сегодняшний день удалось собрать. Мы ищем родственников погибших, которые могли бы предоставить нам фотографии своих родных, и рассчитываем, что к будущему году нам удастся нашу "Стену памяти" расширить", - уточнили в организационной комиссии.

Хроника геноцида и реквием по павшим

Более двух тысяч жителей республики в ночь на 8 августа приняли участие в траурной акции "Страницы геноцида", которая прошла в республике впервые. "Сегодняшняя акция посвящена двум трагическим датам - 12-й годовщине августовской агрессии Грузии и 100-летию геноцида осетин. Видно, у осетинского народа такая судьба - пройти через тяготы войны, геноцид и мучения. Но каким бы трудным не был путь нашего народа, как бы тяжело ни было, он всегда с достоинством преодолевал все тяготы, чтобы сегодня наши дети жили под мирным небом, на родной земле, в свободной стране", - отметил Бибилов в ходе акции.

До позднего вечера с большого экрана на Театральной площади демонстрировалась документальная хроника геноцида осетин, начиная с 20-х годов прошлого столетия и заканчивая августовской войной 2008 года. Трансляцию фильма периодически прерывал музыкальный реквием, песни, посвященные трагическим событиям пятидневной войны в исполнении югоосетинских теноров.

Траурные мероприятия в Южной Осетии продолжатся 8 августа памятной акцией "Святые места нашей памяти". Руководство республики, общественные и политические деятели страны по традиции посетят места гибели защитников Цхинвала, неся венки и цветы.

​​В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.