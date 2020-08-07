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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

Правозащитники сообщили о массовых задержаниях участников акций солидарности в Минске

В задержании участвуют сотрудники милиции и военные

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы, а также военнослужащие задерживают в Минске велосипедистов, участвующих в акциях солидарности с осужденными сторонниками соперников президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает в пятницу правозащитный центр "Весна".

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"В Минске задерживают участников и участниц традиционных велосипедных акций солидарности. Известно, что в задержании участвуют не только сотрудники милиции, но и военные", - сказано в сообщении. В нем отмечается, что массовые задержания с 22:00 происходят в центре города - возле Академии наук и площади Победы.

Граждане Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости выберут президента. На данный пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несогласованными акциями протеста. Ранее Евросоюз и США выражали озабоченность в связи с этими инцидентами и призвали белорусские власти провести свободные выборы.

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БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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