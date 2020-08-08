В Греции заявили, что будут защищать свои права всеми средствами в случае их нарушения

АФИНЫ, 8 августа. /ТАСС/. Греция будет защищать свои суверенные права всеми средствами, включая военные, если Турция направит исследовательское судно Oruc Reis в греческую исключительную экономическую зону (ИЭЗ). Это дал понять в пятницу вечером министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в эфире телеканала Open. Текст его выступления распространен пресс-службой греческого внешнеполитического ведомства.

На вопрос, будет ли ответ Греции включать использование военных, если Анкара пошлет Oruc Reis в ИЭЗ Греции, Дендиас ответил, что страна будет защищать свой суверенитет и свои суверенные права всеми средствами. "Думаю, что никто в Европейском союзе, никто из наших партнеров и друзей не ожидает от правительства Греции чего-то другого", - сказал глава МИД.

Тогда журналисты попросили Дендиаса прокомментировать заявление советника по безопасности премьер-министра Греции Алексиса Диакопулоса, который в том же выпуске новостей сказал: "Если они (турки - прим. ТАСС) войдут в район континентального шельфа Греции, то мы отреагируем, в том числе и военными средствами". "Вы знаете, я не выделяю греческие вооруженные силы из всего комплекса правопорядка страны и ее правительства, - ответил Дендиас. - Конституцией на вооруженные силы Греции, как и на всех нас, возложена обязанность защищать суверенитет и суверенные права нашей родины".

"Мы никому не угрожаем, не делаем громких заявлений, и у нас нет такой истеричной реакции, которая характерна для других стран региона. Мы просто говорим, что как суверенная страна мы обязаны по конституции защищать себя, и мы будем делать это любыми средствами, которые нам предоставляют наша конституция и наши возможности. И мы говорим это всем спокойно, чтобы было известно с самого начала, чтобы не было недопонимания", - подчеркнул глава МИД.

Проинформированы страны ЕС

Касаясь подписанного в четверг в Каире соглашения между Грецией и Египтом о демаркации морских границ и установлении исключительной экономической зоны, Дендиас сообщил, что о документе уже проинформированы страны ЕС. "Сразу после моего возвращения [из Каира] мы отправили текст этого соглашения и его карты всем странам, вместе с которыми мы являемся членами Европейского союза, и, конечно, председательствующей в нем Германии", - сказал министр.

По его мнению, возможен еще диалог с Турцией, которая сразу же отказалась признать греко-египетское соглашение. "Мы всегда заявляли, что мы открыты для диалога. Даже в те времена, когда турецкое отношение к нам было отнюдь не похвальным. Потому что мы верим в диалог. Но не в диалог на любую возможную тему, это надо понимать. Существует только одно разногласие между Грецией и Турцией: это континентальный шельф в Эгейском море и в восточной части Средиземного моря, а также воды над этим шельфом. Конечно, мы всегда готовы обсуждать [это] с Турцией. Но не в условиях угроз и шантажа", - сказал Дендиас.

Греция рассчитывает на договоренности с Ливией, Кипром и Турцией

Касаясь критики ряда греческих политиков по поводу того, что греко-египетское соглашение не распространяется на часть Восточного Средиземноморья и остров Кастелоризо, создавая опасный прецедент, глава МИД заявил, что подписанное соглашение "служит интересам Греции", оно касается тех границ, которые Афины хотели в нем закрепить.

"В соглашение не были включены побережья не только Кастелоризо, но и всего островного комплекса в этом районе, то есть [островков] Стронгили и Мегисти, а также части побережья Родоса. Потому что эти побережья будут использоваться в следующем разграничении [морских зон] как с Египтом, так и с Кипром, и, если Турция захочет этого в каком-то отдаленном будущем, - а я надеюсь, что она этого захочет, - то и с ней", - сказал Дендиас.

По мнению министра, "дело не в том, что что-то было упущено или что-то было брошено". "Например, это касается и большой части побережья Крита. Одним из преимуществ данного соглашения является то, что для его заключения использовалась лишь очень небольшая часть побережья Крита. Значительная часть побережья Крита (85-90%) находится за пределами этого соглашения и будет использована для будущей демаркации с Ливией; или, возможно, его небольшая часть [для демаркации] с Египтом, когда Ливия приобретет сильное правительство, представляющее ливийский народ и общество", - пояснил глава МИД.

Отношения с Турцией

Греция подписала в четверг с Египтом соглашение о демаркации морских границ и установлении ИЭЗ, подчеркнув, что оно закрепляет право греческих островов на морской шельф и ИЭЗ. В ответ МИД Турции заявил, что Анкара не признает данный документ, а президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара вновь приступила к геолого-разведочному бурению в Восточном Средиземноморье.

Отношения Греции и Турции резко обострились из-за подписанного в конце прошлого года Анкарой с базирующимся в Триполи (Ливия) правительством (Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа) меморандума о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. По оценке греческого МИД, документ, в котором имеются координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных экономических зон Турции и Ливии, лишает греческие острова, которые находятся между Турцией и Ливией, права на континентальный шельф и ИЭЗ. Греция считает меморандум между Турцией и Ливией недействующим и лишенным юридической силы.

В конце июля Турция заявляла, что отправит свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении военных кораблей для сейсмической разведки в район близ греческого острова Кастелоризо, который Греция считает частью своей ИЭЗ. Греция назвала тогда турецкое оповещение о сейсмической разведке на греческом морском шельфе незаконным и привела свои вооруженные силы в состояние боевой готовности. С тех пор напряженность несколько спала: исследовательское судно по решению турецких властей осталось на месте, а часть турецких военных кораблей ушла на свои базы.