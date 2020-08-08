ABC: участники беспорядков в Портленде попытались разгромить полицейский участок

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Около 200 человек приняли участие в стычках с полицией в американском городе Портленд (штат Орегон) 7 авугста, несмотря на призыв мэра Теда Уилера не выходить на улицы. Об этом сообщила телекомпания ABC .

По ее данным, группа людей собралась в одном из парков в восточной части Портленда и двинулась оттуда к местному полицейскому участку. Они закрасили стены участка краской, прокололи шины патрульных машин, повредили камеры наружного наблюдения и развели костер рядом со зданием. В ходе столкновения один из полицейских был травмирован брошенным камнем, а женщину, которая попыталась остановить хулиганов, облили белой краской.

Полицейские задержали в пятницу более десятка участников беспорядков, а с конца мая в городе были арестованы в общей сложности более 400 человек.

Акции в Портленде, напомнила ABC, продолжаются уже 70 дней со времени гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).