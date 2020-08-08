США за три месяца до выборов вновь обвинили Россию, Китай и Иран во вмешательстве в них

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов за три месяца до президентских выборов вновь обвинили своих основных оппонентов на мировой арене - Россию, Китай и Иран - в попытках вмешаться в американский избирательный процесс.

"В преддверии [ноябрьских] выборов в США в 2020 году другие государства продолжат использовать скрытые и явные меры влияния в своих попытках воздействовать на предпочтения и взгляды американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в США и подорвать уверенность американцев в нашем демократическом процессе", - говорится в распространенном в пятницу заявлении директора Национального центра контрразведки и безопасности (NCSC) США Уильяма Эванины.

"У многих иностранных действующих лиц есть свои предпочтения относительно того, кому победить на выборах, которые они выражают через ряд открытых и частных заявлений, скрытые попытки оказать влияние являются более редкими. В первую очередь нас беспокоит текущая и потенциальная деятельность Китая, России и Ирана", - добавляет он.

Так, Россия, по мнению Вашингтона, пытается "очернить" бывшего вице-президента США и наиболее вероятного кандидата от демократов Джозефа Байдена, а также то, "что она считает антироссийским истеблишментом". Эванина при этом утверждает, что некие "связанные с Кремлем" лица "также пытаются продвигать кандидатуру [действующего] президента [США Дональда] Трампа в соцсетях и на российском телевидении".

В свою очередь, Китай и Иран, как полагает руководитель NCSC, не хотят переизбрания Трампа на второй срок. "По нашим оценкам, Китай предпочтет, чтобы президент Трамп, которого Пекин считает непредсказуемым, не переизбрался. В преддверии 3 ноября 2020 года (когда пройдут всеобщие выборы в США - прим. ТАСС) Китай расширяет свое влияние с целью сформировать политический климат в Соединенных Штатах, оказать давление на политических деятелей, чьи интересы, по его мнению, идут вразрез с интересами Китая, а также с целью противодействия критике в отношении Китая", - утверждает Эванина.

По версии американской контрразведки, продолжил он, "Иран стремится подорвать демократические институты США", деятельность возглавляемой Трампом администрации, а также "разделить страну в преддверии [ноябрьских] выборов 2020 года". "Усилия Ирана в этом направлении, вероятно, будут сосредоточены на оказании влияния через интернет, в форме, например, распространения дезинформации и антиамериканских материалов в социальных сетях", - утверждается в заявлении.

Угроза основам демократии

В целом, как считает Эванина, иностранные государства могут попытаться поставить под угрозу работу инфраструктуры американской избирательной системы, преследуя при этом различные цели, такие как "вмешательство в избирательный процесс, кража конфиденциальных данных или формирование сомнения в достоверности результатов выборов".