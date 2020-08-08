США за три месяца до выборов вновь обвинили Россию, Китай и Иран во вмешательстве в них

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов за три месяца до президентских выборов вновь обвинили своих основных оппонентов на мировой арене - Россию, Китай и Иран - в попытках вмешаться в американский избирательный процесс.
"В преддверии [ноябрьских] выборов в США в 2020 году другие государства продолжат использовать скрытые и явные меры влияния в своих попытках воздействовать на предпочтения и взгляды американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в США и подорвать уверенность американцев в нашем демократическом процессе", - говорится в распространенном в пятницу заявлении директора Национального центра контрразведки и безопасности (NCSC) США Уильяма Эванины.
"У многих иностранных действующих лиц есть свои предпочтения относительно того, кому победить на выборах, которые они выражают через ряд открытых и частных заявлений, скрытые попытки оказать влияние являются более редкими. В первую очередь нас беспокоит текущая и потенциальная деятельность Китая, России и Ирана", - добавляет он.
Так, Россия, по мнению Вашингтона, пытается "очернить" бывшего вице-президента США и наиболее вероятного кандидата от демократов Джозефа Байдена, а также то, "что она считает антироссийским истеблишментом". Эванина при этом утверждает, что некие "связанные с Кремлем" лица "также пытаются продвигать кандидатуру [действующего] президента [США Дональда] Трампа в соцсетях и на российском телевидении".
В свою очередь, Китай и Иран, как полагает руководитель NCSC, не хотят переизбрания Трампа на второй срок. "По нашим оценкам, Китай предпочтет, чтобы президент Трамп, которого Пекин считает непредсказуемым, не переизбрался. В преддверии 3 ноября 2020 года (когда пройдут всеобщие выборы в США - прим. ТАСС) Китай расширяет свое влияние с целью сформировать политический климат в Соединенных Штатах, оказать давление на политических деятелей, чьи интересы, по его мнению, идут вразрез с интересами Китая, а также с целью противодействия критике в отношении Китая", - утверждает Эванина.
По версии американской контрразведки, продолжил он, "Иран стремится подорвать демократические институты США", деятельность возглавляемой Трампом администрации, а также "разделить страну в преддверии [ноябрьских] выборов 2020 года". "Усилия Ирана в этом направлении, вероятно, будут сосредоточены на оказании влияния через интернет, в форме, например, распространения дезинформации и антиамериканских материалов в социальных сетях", - утверждается в заявлении.
Угроза основам демократии
В целом, как считает Эванина, иностранные государства могут попытаться поставить под угрозу работу инфраструктуры американской избирательной системы, преследуя при этом различные цели, такие как "вмешательство в избирательный процесс, кража конфиденциальных данных или формирование сомнения в достоверности результатов выборов".
"Иностранные попытки повлиять на наши выборы или вмешаться в их процесс представляют собой прямую угрозу основам нашей демократии", - полагает Эванина. "Однако нашим противникам будет сложно вмешаться или манипулировать результатами голосования в должных масштабах", - подытожил он.
Самая точная информация?
Директор Национального центра контрразведки и безопасности не стал приводить доказательства своих утверждений. Как говорится в документе, "вышеприведенные разведывательные оценки представляют собой самую актуальную, точную и объективную информацию об угрозах проведению [ноябрьских всеобщих] выборов, которую разведывательное сообщество может на данный момент предложить в открытом доступе".
В разведке США "также признают, что по мере приближения выборов будет сохраняться потребность в дополнительной информации". Так, с середины мая 2020 года представители американской разведки провели около 20 традиционных закрытых брифингов для членов "избирательных штабов, политических комитетов и всех членов Конгресса". "Мы также будем продолжать предоставлять американской общественности информацию в соответствии с нашими обязательствами в области обеспечения национальной безопасности. Предпринятые нами до сих пор шаги по информированию общественности и других заинтересованных сторон об угрозах в связи с выборами являются беспрецедентными для разведывательного сообщества [США]", - утверждается в документе.
Обвинения во вмешательстве
Как ранее отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".
Байден, согласно последним оценкам газеты The New York Times, заручился поддержкой 2 627 делегатов национального съезда демократов. Чтобы стать кандидатом в президенты уже в первом туре голосования на съезде, претенденту необходимо получить голоса 1 991 делегата. Байден преодолел эту отметку 5 июня. Из-за пандемии COVID-19 демократы перенесли свой национальный съезд на 17-20 августа, он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). Действующий американский лидер также уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев.