В Бухаресте прошли переговоры о размещении дополнительных военных США в Румынии

БУХАРЕСТ, 8 августа. /ТАСС/. Румыно-американские переговоры о количестве военных США, которые будут дополнительно размещены в Румынии, прошли в пятницу в Бухаресте. Об этом сообщило агентство Agerpres.

В консультациях приняли участие министр национальной обороны Румынии Николае Чукэ, начальник штаба обороны генерал-лейтенант Даниел Петреску, а также начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл и командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи.

"На этой неделе мы сообщили о размещении командования пятого корпуса американских сухопутных сил в Польше в рамках перераспределения наших сил в Европе, - сказал журналистам Макконвилл. - Также в соответствии с недавним заявлением министра [обороны Марка] Эспера мы намереваемся направить больше сил на ротационной основе в регион Черного моря, в частности в Румынию".

Американский военачальник сообщил, что с румынскими партнерами были "очень подробно" обсуждены количество американских солдат, которые будут дополнительно дислоцированы в Румынии, и места, где они будут находиться.

В свою очередь Петреску подчеркнул, что Румыния продолжит выделять необходимые средства на нужды обороны. "Мы поддерживаем развитие инфраструктуры, необходимой как для размещения американских и союзных войск, так и для получения подкреплений, - сказал он, - и для этого предпринимаем как собственные усилия из национальных фондов, так и используем общие фонды НАТО или фонды европейской инициативы для сдерживания".

Начальник румынского штаба обороны сообщил, что на вооружение армии Румынии вскоре поступят ракетные системы HIMARS и Patriot, а также что во время совместных румыно-американских учений в 2021 году будет объявлено о первоначальной операционной готовности командования многонационального корпуса НАТО "Юго-восток". Американские военачальники находятся в Румынии с двухдневным визитом.