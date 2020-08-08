Белый дом и демократы не смогли согласовать новый пакет мер стимулирования экономики США

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Представители Белого дома и демократы в Конгрессе США не смогли в пятницу прийти к соглашению о новом пакете мер стимулирования американской экономики на фоне пандемии COVID-19, а президент Дональд Трамп в связи с этим заявил, что "идет другим путем".

"Президент хотел бы, чтобы мы пришли к соглашению, но, к сожалению, сегодня мы не достигли никакого прогресса", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин после того, как он и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз провели встречу со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) и лидером демократического меньшинства в Сенате Конгресса Чаком Шумером (штат Нью-Йорк). "На данный момент мы будем рекомендовать президенту, чтобы на выходных мы двигались дальше за счет нескольких исполнительных указов", - приводит слова Мнучина газета The Washington Post.

В свою очередь, Трамп написал на своей странице в Twitter, что его не устраивают предложения демократов. "Пелоси и Шумера интересуют только деньги для помощи плохо управляемым демократами городам и штатам. Это ничего общего не имеет с китайским вирусом (так Трамп называет новый коронавирус - прим. ТАСС). Они хотят $1 трлн. Меня это не интересует. Мы идем другим путем", - заявил американский лидер.

Ранее Трамп заявлял, что может самостоятельно принять исполнительные указы, направленные на запрет выселения американских граждан из съемного жилья за неуплату аренды на время пандемии, приостановку сбора налога на заработную плату, а также на решение проблемы выплат по безработице.

Позиция Трампа

Американский лидер ранее дал понять, что хочет достичь с демократами договоренности в рамках краткосрочной сделки, которая касалась бы как страхования на случай безработицы, так и моратория на принудительное выселение из-за долгов. Однако демократы отвергают такой подход и выступают за один большой пакет стимулирующих мер, в котором рассматривались бы все вопросы смягчения экономических последствий пандемии.

Президент подписал 24 апреля законопроект, предусматривающий применение пакета мер поддержки экономики объемом почти $500 млрд для преодоления последствий пандемии. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям $8,3 млрд для сдерживания пандемии.