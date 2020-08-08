Румыния направит в Ливан медикаменты

БУХАРЕСТ, 8 августа. /ТАСС/. Румыния отправит в Ливан около восьми тонн медицинских материалов, а также медикаменты для ликвидации последствий произошедшего 4 августа взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщило в пятницу министерство национальной обороны страны.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

"Румыния, наряду с другими государствами, получила просьбу ливанского правительства об оказании международной помощи посредством европейского механизма гражданской обороны, - указывается в сообщении военного ведомства. - Правительство Румынии, гражданское общество и представители ливанской диаспоры откликнулись на призыв, и необходимое количество медицинских материалов будет передано ливанскому государству".

Помощь будет доставлена самолетами ВВС Румынии C-130 Hercules и C-27J Spartan, они вылетят в Ливан в субботу. В частности, будет отправлено 2 тыс. флаконов цефтриаксона (антибиотик третьего поколения широкого спектра действия).