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Взрыв в порту Бейрута

Румыния направит в Ливан медикаменты

В частности, в Бейрут будет отправлено 2 тыс. флаконов цефтриаксона

БУХАРЕСТ, 8 августа. /ТАСС/. Румыния отправит в Ливан около восьми тонн медицинских материалов, а также медикаменты для ликвидации последствий произошедшего 4 августа взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщило в пятницу министерство национальной обороны страны.

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"Румыния, наряду с другими государствами, получила просьбу ливанского правительства об оказании международной помощи посредством европейского механизма гражданской обороны, - указывается в сообщении военного ведомства. - Правительство Румынии, гражданское общество и представители ливанской диаспоры откликнулись на призыв, и необходимое количество медицинских материалов будет передано ливанскому государству".

Помощь будет доставлена самолетами ВВС Румынии C-130 Hercules и C-27J Spartan, они вылетят в Ливан в субботу. В частности, будет отправлено 2 тыс. флаконов цефтриаксона (антибиотик третьего поколения широкого спектра действия).

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ЛиванРумынияВзрыв в порту Бейрута
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