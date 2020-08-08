Посла США в Великобритании вызвали на слушания в Конгресс из-за гольф-клуба Трампа

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) вызвал на слушания посла Соединенных Штатов в Великобритании Вуди Джонсона в связи с сообщениями о его попытках использовать служебное положение для продвижения личных интересов президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы комитета.

"Конгрессмен Элиот Энгел, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей, сегодня вызвал посла США в Соединенном Королевстве Вуди Джонсона на открытые слушания в связи с недавними сообщениями о том, что посол Джонсон злоупотреблял своим дипломатическим постом для продвижения личных и финансовых интересов Дональда Трампа, а также делал расистские и сексистские комментарии сотрудникам дипмиссии", - отмечается в документе. Слушания назначены на 30 сентября.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Трамп просил Вуди Джонсона попытаться добиться переноса турнира "Большого шлема" по гольфу (British Open) в его элитный гольф-клуб Trump Turnberry в Тернберри на юго-западе Шотландии. Сам президент, в свою очередь, позднее заявил, что никогда не обсуждал с послом в Великобритании эту тему.

Газета The New York Times утверждала, что Вуди Джонсон в 2018 году якобы рассказал своим коллегам о том, что ему поступила просьба от президента попытаться добиться переноса турнира British Open в гольф-клуб Трампа в Шотландии. Другие дипломаты, согласно этим данным, отговаривали посла от каких-либо действий в этом направлении, но тот якобы все равно поднял этот вопрос на встрече с британским министром по делам Шотландии Дэвидом Манделлом. Правительство Великобритании позднее распространило заявление, в котором говорилось, что американский посол "не делал никаких запросов Манделлу относительно British Open или каких-либо других спортивных мероприятий".

Ранее в США уже возникали скандалы вокруг гольф-клубов и курортов президента. Так, осенью 2019 года демократы в Палате представителей Конгресса США начали расследование в связи с предполагаемыми попытками Трампа использовать служебное положение в целях личного обогащения за счет проведения официальных мероприятий на принадлежащих ему курортах. Поводом к этому послужило объявление Белого дома о планах организовать саммит Группы семи на курорте Trump National Doral Miami в штате Флорида. Глава Белого дома позднее отказался от этой идеи, объяснив свой отказ "иррациональной враждебностью СМИ и демократов".