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Выборы президента США - 2020
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Трамп назвал свое переизбрание "последним, чего хочет Россия"

По его словам, США будут очень пристально следить за информацией об угрозе РФ, Китая и Ирана для американских выборов
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/Anna Moneymaker
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Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/Anna Moneymaker

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что Россия, Китай и Иран не желают его победы на предстоящих в США в ноябре выборах главы государства. С этим утверждением он выступил в пятницу на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Его выступление транслировалось на сайте Белого дома.

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"Думаю, последний, кого Россия хотела бы видеть на посту [президента США] - это Дональд Трамп. Никто не проявлял большей жесткости по отношению к России, чем я", - сказал Трамп. По его версии, такого же подхода придерживаются Китай и Иран.

Таким образом Трамп прокомментировал утверждения директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванина о том, что РФ якобы пытается "очернить" наиболее вероятного соперника Трампа на выборах - бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. "Мы будем следить за этим очень внимательно", - добавил президент США, говоря о версиях разведки относительно возможного иностранного вмешательства в выборы.

Теги
СШАИранРоссияКитайБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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