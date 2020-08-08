Трамп назвал свое переизбрание "последним, чего хочет Россия"

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что Россия, Китай и Иран не желают его победы на предстоящих в США в ноябре выборах главы государства. С этим утверждением он выступил в пятницу на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Его выступление транслировалось на сайте Белого дома.

"Думаю, последний, кого Россия хотела бы видеть на посту [президента США] - это Дональд Трамп. Никто не проявлял большей жесткости по отношению к России, чем я", - сказал Трамп. По его версии, такого же подхода придерживаются Китай и Иран.

Таким образом Трамп прокомментировал утверждения директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванина о том, что РФ якобы пытается "очернить" наиболее вероятного соперника Трампа на выборах - бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. "Мы будем следить за этим очень внимательно", - добавил президент США, говоря о версиях разведки относительно возможного иностранного вмешательства в выборы.