Трамп заявил, что в случае переизбрания быстро достигнет соглашений с Ираном и КНДР

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что в случае его переизбрания на новый срок он очень быстро достигнет соглашений с Ираном и КНДР.

"Когда мы выиграем и если мы выиграем, мы очень быстро заключим сделку с Ираном. Мы заключим сделку с Северной Кореей очень быстро", - заявил американский лидер в пятницу на пресс-конференции в Бедминстере в штате Нью-Джерси. Его выступление транслировалось на сайте Белого дома.

​​​​"Если бы я не выиграл выборы в 2016 году, наша страна сейчас была бы в состоянии войны с Северной Кореей. Возможно, конечно, она бы уже и закончилась к этому времени", - убежден он. "Но это была бы очень неприятная война", - добавил он.

Благодаря проводимой им политике, считает Трамп, ситуация сейчас полностью противоположная. "У нас действительно есть сейчас отношения с Северной Кореей, чего на самом деле не удавалось сделать предыдущим администрациям", - подчеркнул Трамп. "Иран очень хочет заключить с нами соглашение", - убежден также глава Белого дома.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. В ходе него Ким Чен Ын и Трамп подписали итоговую совместную декларацию. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако второй саммит КНДР и США в Ханое закончился безрезультатно. Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня 2019 года и договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но последующая встреча рабочих групп в Стокгольме не принесла результатов.

Отношения между США и Ираном резко обострились после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и восстановления против Тегерана режима американских экономических санкций, в том числе в сфере нефтяного экспорта. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что готов к возобновлению диалога с иранскими властями. По его словам, Вашингтон заинтересован в замене СВПД на другой договор, который охватывал бы не только ядерную программу Ирана, но и широкий спектр других вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.