Трамп встретится с премьером Ирака в Белом доме 20 августа

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп встретится 20 августа с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми в Белом доме. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы американского лидера.

"Этот визит состоится в ключевое время как для Соединенных Штатов, так и для Ирака, когда мы продолжаем наше сотрудничество для обеспечения победы над ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС) и противостоим вызовам, которые принесла пандемия коронавируса", - отмечается в документе.