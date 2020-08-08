Власти Гонконга назвали санкции США "напрасной тратой сил"

ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Санкции США в отношении китайских чиновников не принесут Вашингтону никакой пользы и их следует считать "напрасной тратой сил". Об этом заявил в субботу глава канцелярии Центрального народного правительства Китая в Гонконге Ло Хуэйнин.

"Недавно введенные американские санкции распространяются и на меня. <...> У меня за границей не хранится ни цента, поэтому эти меры, по-моему, следует считать бесполезной тратой усилий", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

По словам чиновника, находясь на своем посту, он сделал для своей страны и для Гонконга "то, что должен был сделать". Ло Хуэйнин также пошутил, что мог бы послать американскому президенту Дональду Трампу $100, чтобы эти средства оказались замороженными, а санкции хоть как-то оправдали себя.